У Путина объяснили цель создания "департамента по сотрудничеству с Украиной"

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя создание в администрации главы РФ департамента по сотрудничеству с Украиной, заявил, что структура и ранее "де-факто занималась этим (сотрудничеством с Киевом)"

Слова Пескова приводит ТАСС.

"Там, действительно, ситуация была приведена в соответствие с тем, чем де-факто занималось это управление. Де-факто один из департаментов занимался Абхазией и (Южной) Осетией, другой департамент де-факто занимался вопросами взаимодействия с Украиной", - сказал он.

По словам представителя Кремля, наименование структур "было приведено в соответствие с реальностью".

Ранее сообщалось, что в управлении по приграничному сотрудничеству Администрации президента РФ создан департамент по сотрудничеству с Украиной.

"Произошла реорганизация управления президента, которое курирует (помощник президента) Владислав Сурков. По инициативе самого Суркова... В управлении по приграничному сотрудничеству, которое курирует Сурков, появился новый департамент по сотрудничеству с Украиной", - сообщил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

Он отметил, что это сотрудничество "вряд ли сильно радует киевский режим, но оно будет продолжено в том же духе и в том же стиле".