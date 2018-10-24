В Раде заговорили о дискриминации крымчан

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Киев обязан обеспечить права украинских граждан, проживающих в аннексированном Крыму.

Об этом заявил народный депутат от "Оппозиционного блока" Юрий Мирошниченко, передает NewsOne.

"Я бы хотел сказать, что жители Крыма - это граждане Украины. И сейчас они абсолютно дискриминированы украинским государством в части социальных выплат и пенсий. Никто не может ограничить гражданина в его правах, а Украина отрезала Крым и дискриминировала тех, кто из Крыма пересекает границу и едет сюда", - сказал он.

Депутат отметил, что украинцы, проживающие на территории оккупированного полуострова, должны пользоваться полным пакетом конституционных гарантий.

"Понимая, что есть аспект, связанный с тем, что мы физически не можем присутствовать на территории Крыма, мы не имеем никакого права не обеспечивать права своих граждан… Крым - это Украина и мы должны вести себя так, (будто) он у Украины", - подытожил он.

Ранее украинский депутат Рефат Чубаров предложил переименовать Крым.