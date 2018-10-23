Крымские оккупанты пришли в ярость из-за продажи судна "Норд"

Судно "Норд"

Намерение Киева продать российское судно "Норд" является примером международного воровства.

Об этом заявил так называемый вице-спикер "парламента" аннексированного Крыма Ефим Фикс, передает РИА Новости.

"Действия украинских властей - это яркий пример международного воровства. Они поступили как пираты и разбойники с большой дороги. Придет время, они за все ответят", - приводит агенство слова Фикса.

Ранее сообщалось, что Система электронных торгов арестованным имуществом (СЕТАМ) объявила аукцион по продаже арестованного российского судна "Норд".

В управление АРМА "Норд" передали по решению Херсонского горсуда 19 октября.

Рыболовецкое судно "Норд" под российским флагом и экипажем из десяти человек было задержано украинскими пограничниками в Азовском море в марте этого года. Судно было остановлено в 15 милях от Обиточной косы.