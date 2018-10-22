В России истерически отреагировали на инициативу переименовать Крым

Предложение переименовать Крым довело россиян до неконтролируемых выбросов пламени пониже спины / УНИАН

В России вызвало истерику предложение председателя Меджлиса Крымскотатарского народа Рефата Чубарова переименовать Крым. Практически все желающие российские политические "деятели" России попытались изощриться в остроумии, комментируя эту идею Чубарова.

К примеру, глава комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников обозвал такую идею "несусветной глупостью". А варианты названия - "наигранными".

"Они могут и Солнце переименовать, и Луну. Если они сегодня Крым, который является российским, будут как-то переименовывать, это будет несусветной глупостью с их стороны, на это не надо реагировать. Они не понимают, что это часть другой страны, которая им не принадлежит. Они просто рассчитывают на какую-то реакцию от мирового сообщества", – цитирует его слова росСМИ.

"Депутат" Госдумы РФ от Крыма Руслан Бальбек заявил, что инициатива - всего лишь способ напомнить о себе на медиаплощадках.

"Переименование Крыма для Украины - что в лоб, что по лбу - результат один: Крым чужой. Но зато по этой теме можно получить медиаплощадки, напомнить о себе, ну а если получится — то и попросить "гроши". Разумеется, не для Крыма, а для себя любимого. Это попытка выпрыгнуть из аутсайдеров, в которых последние четыре года находится Меджлис. И рвет Чубаров рубаху не за новый статус полуострова, а за свой статус-кво, который до 2014 года позволял обложить данью крымско-татарский народ и чувствовать себя самозваным местечковым ханом", — заявил он.

"Депутат" Госсовета Крыма Владислав Ганжара заявил, что оккупантам все равно, как Крым будет называть Украина, а инициатива - "торжество идиотизма".

"Это не более чем пустые слова, написанные на бумаге. Уже четыре года мы с этой страной никак не связаны и не хотим быть связаны. Нам все равно, как украинские власти будут называть наш полуостров", - заявил он.

Читайте такжеЭкс-депутат Госдумы оценил вероятность возвращения Крыма в состав УкраиныАгрессивно среагировали на инициативу также пользователи российского сегмента социальных сетей, в том числе крымские так называемые "понаехи". Традиционно поминали Гитлера, "крымэтарасею", "новорасею" и прочий российский пропагандистский бред.

"Гитлер тоже хотел переименовать Крым. И плохо кончил потом. Не будь как Гитлер! Не переименовывай Крым", "Можете Украину назвать Киевская Русь", "Пусть переименовывают и ищут по планете. А Крым и Севастополь - это в России", "Упоротые все фантазируют. Лучше бы Киев уже в Куев переименовали. Один хрен, это уже не тот город, который освобождали Советские солдаты", "Тогда и название "Украина" менять надо на Новороссия", – разошлись россияне.

Напомним, председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Верховной Рады Рефат Чубаров заявил, что в Украине намерены на законодательном уровне изменить наименование аннексированного Россией полуострова Крым.

Ранее сообщалось, что глава национально-культурной автономии греков Крыма Иван Шонус выступил с инициативой переименовать полуостров в Тавриду. Греки уже обратились с официальным письмом к "ответственным инстанциям".