В Украине заговорили о переименовании Крыма

Крым может получить другое название / Reuters

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Верховной Рады Рефат Чубаров заявил, что в Украине намерены на законодательном уровне изменить наименование аннексированного Россией полуострова Крым.

Как сообщает УНИАН, Чубаров заявил об этом во время круглого стола в Киеве, подчеркнув, что предшествовать переименованию будет создание на полуострове крымскотатарской национальной автономии.

Глава Меджлиса добавил, что в парламенте создана рабочая группа из 25 человек, которая занимается вопросом статуса Крыма. Он акцентировал, что есть ряд вопросов, по которым решение будет принимать конституционная комиссия.

"Один из таких вопросов - это название. Сейчас рабочее название Крымская автономия, но параллельно есть предложения оставить существующее название - Автономная республика Крым ... И также предложение Крымскотатарская автономия. Это один из тех вопросов, который должен быть решен самой конституционной комиссией", - сказал Чубаров.

Крымскотатарский лидер подчеркнул, что рабочая группа настаивает на названии "Крымская автономия". Предполагается, что в Украине она будет иметь представительский орган – Совет автономии.

Ранее сообщалось, что глава национально-культурной автономии греков Крыма Иван Шонус выступил с инициативой переименовать полуостров в Тавриду. Греки уже обратились с официальным письмом к "ответственным инстанциям".