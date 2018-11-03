"Это будет топор над отдельными головами": эксперт раскрыл суть санкционного списка Москвы

Тарас Загородний / "Главред"

Санкции против украинских чиновников и бизнеса являются, в первую очередь, предупреждением и в ближайшем будущем серьезного эффекта от них ждать не следует.

Такое мнение выразил политический и экономический эксперт Тарас Загородний в комментарии "Главреду".

По его словам, Москва таким образом дала понять: "Если что-то пойдет не так, то Украине будет еще хуже, а потому - решайте".

"Введенные санкции не будут сейчас иметь особого влияния, да и вообще, вряд ли они будут иметь какой-то эффект, потому что, учитывая коррупцию в России и такую же коррупцию в Украине, эти санкции достаточно легко будет обойти разными способами, в том числе через Беларусь и через офшоры", - говорит Загородний, отмечая, что "все, что можно было обрубить в отношениях с Россией, уже было обрублено и отрезано".

Читайте такжеСпасибо Путину за санкции против УкраиныКомментируя предупреждение российской стороны о возможном расширении санкционного списка, эксперт подчеркнул предупредительный характер ограничительных мер.

"Это будет топор, который всегда будет висеть над отдельными головами - мол, "или вы с нами зарабатываете, или выбирайте что-то другое". Все это делается в рамках "гибридной войны". В любом случае, исходя из этого списка, Россия может развить множество сценариев, вплоть до спекуляций на том, кто в нем есть и почему в нем нет кого-то. Это будет игра", - считает Загородний.

По его мнению, список будет активно использоваться в избирательной кампании в Украине.

"Возможно, кстати, что следующий санкционный список появится непосредственно перед выборами - россияне могут слить информацию о том, кто имеет отношение к российскому бизнесу. Это будет зависеть от задачи, которую будет ставить перед собой Кремль в связи с выборами в Украине", - заключил он.

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В документе сказано, что такое решение принято "в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации", а также "в целях защиты национальных интересов".

1 ноября соответствующее постановление подписал премьер РФ Дмитрий Медведев. Санкции введены в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний. В списке оказались в основном украинские депутаты, чиновники и бизнесмены.