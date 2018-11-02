Игра в санкции: какие сигналы Москва посылает Киеву

Россия ввела санкции против десятков украинских компаний и сотен физических лиц / politeka.net

Санкции, введенные Москвой против ряда украинских компаний и более трех сотен украинцев – это, в первую очередь, предупреждение. Пока от этих санкций особого эффекта не будет. Перед парламентскими выборами в Украине Россия наглядно показала, что взаимосвязь российского и украинского бизнеса никуда не делась, сколько бы ни утверждали обратное. Россия таким образом дала понять: "Если что-то пойдет не так, то Украине будет еще хуже, а потому – решайте".

Введенные санкции не будут сейчас иметь особого влияния, да и вообще, вряд ли они будут иметь какой-то эффект, потому что, учитывая коррупцию в России и такую же коррупцию в Украине, эти санкции достаточно легко будет обойти разными способами, в том числе через Беларусь и через офшоры.

Читайте такжеЗачем Кремлю санкции против украинцевПотому я не прогнозирую особых последствий от этих санкций. Все, что можно было обрубить в отношениях с Россией, уже было обрублено и отрезано. Москва и так уже сократила экспорт из Украины в РФ, поэтому нет ничего, что бы существенным образом сказалось на Украине.

Интересно, что под санкции, в первую очередь, попала группа Фирташа. В частности, в списке лиц, против которых вводятся санкции, числится депутат от "Оппоблока" Юлий Иоффе. Это – прежде всего, давление на "Оппозиционный блок", потому что Иоффе – один из людей, близких к Юрию Бойко, который возглавляет "Оппоблок". "Оппозиционный блок" у нас претендует на выход во второй тур, а у Юрия Бойко достаточно хороший рейтинг. Скорее всего, их фракция увеличится в следующем парламенте, учитывая их рейтинги. Потому эти санкции – это своего рода жирные намеки им.

Кроме того, россияне предупредили, что список лиц и компаний, против которых будут введены санкции РФ, еще будет расширяться. Это будет топор, который всегда будет висеть над отдельными головами – мол, "или вы с нами зарабатываете, или выбирайте что-то другое". Все это делается в рамках "гибридной войны". В любом случае, исходя из этого списка, Россия может развить множество сценариев, вплоть до спекуляций на том, кто в нем есть и почему в нем нет кого-то. Это будет игра.

Читайте такжеСпасибо Путину за санкции против УкраиныВ любом случае, можно не сомневаться, что все это будет активно использоваться в избирательной кампании в Украине.

Это, в первую очередь, предупреждение тем украинским финансовым группам, которые имеют деловые отношения с Россией. Ведь за 20 лет произошло довольно глобальное переплетение капиталов, из-за чего иногда сложно понять, что, где, кто и куда.

Так, например, в список попал выходец из Харькова господин Фукс. Он был одним из застройщиков Москвы, а сейчас активен в нашем нефтегазовом секторе. Россия в данном случае применила многоходовые способы, чтобы политически и экономически давить на украинский политический класс.

Возможно, появление отдельных имен в этом списке лиц нам сейчас кажется странным. Однако мы просто многого не знаем. Например, тот же Леонид Черновецкий – несмотря на то, что его несколько лет не видно и не слышно, группа Черновецкого все равно активна, может, не он лично, но его бизнес никуда не делся. Его зять Супруненко – депутат, избирался по Киеву, по Днепровскому району. Поэтому я не думаю, что занесение Черновецкого в список – это случайность. Влияние Черновецкого осталось, учитывая размеры его капиталов. И группа Черновецкого до сих пор остается. Это, в частности, Олесь Довгий, который является народным депутатом, Березенко, который был депутатом фракции Черновецкого в Киевраде. Поэтому тут нет случайностей.

Многое из того, что есть, кажется нам странным: вроде бы какого-то человека уже нет в активной жизни страны, однако все равно на него оказывается финансовое давление. Вероятно, мы просто не знаем, а у него есть интересы в Москве.

А так, в принципе, список вполне закономерен. Ничего удивительного в нем нет.

Читайте такжеТрамп Володю не обидит - катастрофичных для Кремля санкций не будетПовторюсь, особый интерес представляет то, что под санкции попали фактически предприятия Фирташа, почти вся титановая отрасль, к которой он имеет отношение.

Что касается реакции тех деятелей, которые попали в список людей, против которых вводятся санкции. Например, Турчинов высказался, что, мол, "напугали ежей голым задом". Но Турчинов ведь играет на патриотический электорат. Для него появление в этом списке – это "знак качества". А для других депутатов, например, от "Народного фронта", которые играют в другую игру, все иначе.

Конечно же, эти санкции не безболезненны, как пытаются показать те, кто попал в этот список.

Тем более, под санкции попал и сын Порошенко – это тоже знак. Пока против предприятий, аффилированных с Порошенко, не введены ограничительные меры, это звоночек для него: "Знаем, понимаем, а в случае чего – обрубим". Либо – "Знаем, но позже обнародуем".

Возможно, кстати, что следующий санкционный список появится непосредственно перед выборами – россияне могут слить информацию о том, кто имеет отношение к российскому бизнесу. Это будет зависеть от задачи, которую будет ставить перед собой Кремль в связи с выборами в Украине. В зависимости от задачи они будут вызывать нужную реакцию электората. В России ведь тоже не дураки. Они понимают, что похвала или отрицание какого-то кандидата может повлиять на исход выборов, учитывая достаточно чувствительный патриотический электорат, который на это может среагировать.

Тарас Загородний, политический и экономический эксперт, специально для "Главреда"