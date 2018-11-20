Дело о хищении 20 миллионов: Рада провалила представление ГПУ по нардепу Березкину

20 ноября 2018, 12:52

Представление ГПУ поддержали лишь 160 народных избранников.

Рада голосование
Рада провалила голосование по представлению прокуратуры / Zib.com.ua

Во вторник, 20 ноября, Верховная Рада приняла решение по поводу представления прокуратуры о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест депутата Станислава Березкина (группа "Воля народа").

За соответствующее представление ГПУ отдали свои голоса лишь 160 народных избранников, при этом для принятия решения необходимы голоса 226 нардепов.

Из фракции БПП представление прокуратуры касательно Березкина поддержали 70 из 135 депутатов, фракция "Народного фронта" дала 43 голоса из 81, "Самопомоч" - 15 из 25, от фракции "Радикальной партии" проголосовали всего 2 нардепа из 21, в "Батькивщине" - 7 из 20, также свои голоса отдали 21 из 55 внефракционных депутатов.

При этом фракция "Оппозиционный блок", а также группы "Воля народа" и "Видродження" не принимали участия в голосовании.

Отметим, что генпрокурор Юрий Луценко во время рассмотрения представления на заседании парламента настаивал, что в представлении ГПУ о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Березкина есть доказательства его причастности к организации и совершению преступления - завладению 20 млн долларов кредитных средств "Ощадбанка".

Напомним, что по делу хищения из "Ощадбанка" под видом сельхозкредита уже были задержаны десятки человек.

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Рада Генпрокуратура хищение неприкосновенность Березкин
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