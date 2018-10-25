Начались аресты подозреваемых в хищении 20 миллионов долларов из госбанка

Расхитить средства нардепу помогали должностные лица "Ощадбанка" / minfin.com.ua

По нашумевшему делу хищения из государственного банка "Ощадбанк" 20 миллионов долларов под видом сельхозкредита задержано уже десять человек.

Суд начал отправлять подозреваемых под арест - и первой под арест отправлена экс-заместителя председателя правления банка Ирину Земцову, в четверг, 25 октября, сообщает РБК-Украина.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Валентин Мусияка заявил, что просил суд взять Земцову под стражу с залогом в 50 миллионов гривен. Однако суд отказал и назначил альтернативу - 7 млн гривен залога.

Читайте такжеСБУ поймала топ-менеджера "Ощадбанка" на миллионных хищениях: подробностиНапомним, САП и НАБУ расследуют дело, связанное с хищением 20 миллионов долларов из государственного банка, совершенное группой лиц по сговору под предводительством народного депутата (предполагается, что это нардеп Станислав Березкин - по этому делу уже задержан его сын).

В течение сентября 2013 - января 2014 бенефициарные владельцы группы "Креатив", действуя по предварительному сговору с должностными лицами указанной группы, а также должностными лицами "Ощадбанка", ООО "ЗМЖ" и ООО "Кредитное брокерское агентство", завладели 20 млн долларов, которые "Креатив" получили в "Ощадбанке".