Народный депутат украл из госбанка 20 миллионов долларов

НАБУ и САП расследуют преступление / Фото: УНИАН

В Украине ушлый народный депутат умудрился совершить масштабное хищение - вывести не менее 20 миллионов долларов из государственного банка путем злоупотребления служебным положением.

Против него открыто уголовное дело, во вторник, 23 октября, сообщается на странице Специализированной антикоррупционной прокуратуры в социальной сети Facebook.

В ведомстве Холодницкого рассказали, что народный избранник воспользовался помощью близких родственников и партнеров по бизнесу и успешно вывел из банка Читайте такжеНАБУ завершило расследования хищения денег из казны Украины на строительстве проекта "Стена"крупную сумму средств. Среди прочего он подделал документы а также злоупотребил служебным положением.

Детективы НАБУ ведут досудебное расследование уголовного производства.

К тому же действовал нардеп не один - в соучастии подозревается еще не менее 10 человек.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ревизия Минобороны Украины выявила многомиллионные убытки и самозахват сотен гектар земли.