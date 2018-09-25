Запустили руки. Высших чиновников "Укравтодора" поймали на хищении более 30 млн гривен

"Укравтодор" / УНИАН

Специалисты Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью вместе с ГСУ СБУ сумели выявить присвоение денег из государственной казны должностных лиц Госагентства автомобильных дорог ("Укравтодор").

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы СБУ. Согласно обнародованным данным, сейчас проверяется ситуация, в которой один из руководителей агентства содействовал в победе подконтрольной фирмы в публичных закупках по разработке проектной документации.

Кроме того, оперативники СБУ задокументировали, что в результате таковой "помощи" чиновники в течение 2017-2018 годов одержали победу на открытых торгах на общую сумму более 30 млн гривен.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ревизия Минобороны Украины выявила многомиллионные убытки и самозахват сотен гектар земли.