Ревизия Минобороны выявила многомиллионные убытки и самозахват сотен гектар земли

1,3 тыс объектов Минобороны полуразрушены или находятся в аварийном состоянии / Фото: Министерство обороны Украины

Министерство обороны Украины пережило проверку от государства; проверялись периоды с 2016 по первый квартал 2018 года, обнаруженные аудиторами финансовые нарушения исчисляются в 256,9 миллиона гривен, из которых фактические потери составляют 88 миллионов гривен.

Кроме почти 260 миллионов гривен потерь, аудиторы зафиксировали самозахват земель Минобороны разными лицами общей площадью 52 тыс га, где только 1,873 тыс га имели нормативно-денежную оценку, говорится в результатах ревизии Госаудитслужбы, сообщает проект "Марлин".

К безвозвратной потере земель привело отсутствие у МОУ подтверждающих документов на землю.

Так, в квартирно-эксплуатационном отделе Полтавы самовольно захватили землю площадью 747,3 га на общую сумму 741,9 миллиона гривен, в КЭО г. Хмельницкий - 278,5 га на 571 миллиона гривен, а в КЭО г. Харьков - 797,5 га на 333,9 миллиона гривен.

Отдельно проведенная инвентаризация зданий, ТКЭУ, отделов и частей МОУ выявила, что более 1,3 тысячи сооружений находятся в аварийном/полуразрушенном состоянии, и в некоторых случаях расходы на их охрану превышают стоимость имущества, которое охраняется. Это приводит к тому, что охрана объектов проживает в палатках - на самих объектах отсутствуют все условия.

Такую ситуацию аудиторы отметили в военном городке № 99 КЭО г. Винница, где с 2018 года размещены личный состав подразделений 95-й отдельной аэромобильной бригады.

В то же время при строительстве военных городков в с. Ульяновка Николаевской области и в Одессе и Киеве подрядные организации завысили стоимость выполненных работ на сумму 9,2 миллиона гривен.

Материалы ревизии направлены в правоохранительные органы.

Ранее руководство украинского Минобороны приняло решение о разрыве контракта с компанией "Рост" на строительство казарм в учебном центре ВСУ "Широкий лан". "Рост" в ближайшее время внесут в "черный список" из-за систематического нарушения договоренностей, материалы по "Росту" передадут в правоохранительные органы. Минобороны заключило договоры со строительной компанией примерно на 300 млн гривен.