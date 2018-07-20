С душком: Минобороны закупило для питания военных 176 тонн некачественного мяса

Министерство обороны Украины закупило для питания военнослужащих 176 тонн некачественного мяса.

Об этом во время пресс-конференции сообщил заместитель начальника Главного управления развития и сопровождения Вооруженных Сил Украины полковник Вадим Старощук, передает интернет-издание UA1.

"Проведена проверка питания в одной из воинских частей в Киеве. Во время проверки был выявлен ряд нарушений. А именно: хранение продовольствия неудовлетворительного качества", – заявил полковник.

Речь идет о закупленной для армии тушеной говядине, чье несоответствие требованиям ДСТУ было выявлено и подтверждено рядом лабораторных проверок.

"В главное управление военной прокуратуры было направлено обращение. Ответственные за хранение этого продовольствия должны быть привлечены к ответственности", – отметил Вадим Старощук.

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