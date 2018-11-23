"Схемы" рассказали о тайных встречах Медведчука с Порошенко

23 ноября 2018, 11:10

Журналисты проследили за кортежем Порошенко от Администрации президента, с улицы Банковой, до имения в Козине, где живет президент.

Кортеж Виктора Медведчука возле имения Петра Порошенко / radiosvoboda

Журналисты программы "Схемы" сняли приезд кортежа лидера "Украинского выбора" Виктора Медведчука непосредственно домой к президенту Петру Порошенко.

Об этом говорится в расследовании программы "Схемы", передает Радио Свобода.

"Во время нашего наблюдения в течение почти 4 месяцев, мы заметили, что Виктор Медведчук регулярно приезжает в АП. Причем, эти встречи в АП стараются не афишировать", - констатируют журналисты.

Указывается, что в те дни, когда съемка "Схемами" велась тайно, автомобили сопровождения Медведчука стояли под АП и не прятались. Однако, как только журналисты начинали снимать открыто, то визиты кума Путина в Администрацию украинского президента пытались скрыть.

Сегодня Медведчук полностью вернулся в публичную украинскую политику как системный игрок. Взял под контроль информационные каналы 112, и Newsone, вошел в партию Вадима Рабиновича "За життя", стал председателем ее политсовета, скоординировал объединительный процесс пророссийских политических сил, которые недавно выдвинули кандидатуру Юрия Бойко для участия в президентских выборах.

Кортеж президента Порошенко / radiosvoboda.org

"Кем является Виктор Медведчук и Петр Порошенко - друзьями, врагами или союзниками?", - задают вопрос журналисты.

"Рейтинги свидетельствуют, что единственный оппонент, которого Порошенко может победить во втором туре - это Юрий Бойко. Порошенко в определенной степени выгодно, чтобы во втором туре он оказался вместе с пророссийским кандидатом", - говорит журналист, политический обозреватель Максим Каменев.

"Возможно подтверждением того, что Банковой выгодно держать пророссийского политика в украинской политике, служат регулярные встречи Медведчука с высшим руководством государства", - предполагают журналисты.

Так, 24 октября 2018 года возле администрации президента в 17-09 у бокового заеда к АП "Схемы" зафиксировали автомобили сопровождения Медведчука. В 18-37, больше чем за час, Mercedes Медведчука выехал из арки.

Машина сопровождения из кортежа Виктора Медведчука / radiosvoboda.org

"27 октября в 18-35 кортеж Порошенко покидает АП. В 19-10 на обуховской трассе кортеж Медведчука поворачивает в поселок, где живет Порошенко. Мы отправляемся вслед, чтобы зафиксировать, не в гости ли к Порошенко приехал Медведчук, но нас сразу, с применением спецсредств, останавливает полиция"- констатируют журналисты.

На видео видно, что возле имения Порошенко одна машина из его кортежа ждет у начала президентского забора. Другие авто кортежа стоят у гостевых ворот поместья.

"Там есть один из "Мерседесов", на котором ездит Порошенко. Среди автомобилей охраны президента замечаем "Мерседес" сопровождения Виктора Медведчука. Внедорожник из президентского кортежа перекрывает улицу, хотя все машины президентской охраны по возвращении Порошенко домой разъезжаются в течение 10 минут. В 20-02 внедорожник из кортежа президента становится посреди дороги и включает дальний свет, за внедорожником видим, как из-за угла президентского забора выезжает "Мерседес". Оказывается, президентский особняк имеет третьи ворота, въезд в которые порос травой. Однако, после выезда "Мерседеса", можно разглядеть свежие следы от колес ", - говорится в расследовании.

"Похоже, мы зафиксировали, как в течение одной недели Порошенко и Медведчук встречались, по меньшей мере, дважды, в АП и дома у Порошенко", - констатируют журналисты.

5 ноября журналисты также сняли кортеж Медведчука, который заехал в боковой заезд к Администрации президента, 17 ноября вечером снова зафиксировали выезд двух "Мерседесов" из арки, ведущей к АП, и к этим автомобилям позже также присоединился "Мерседес" сопровождения Медведчука.

"В этой ситуации Порошенко лучше выйти и откровенно рассказать, о чем они там говорят. Потому что он позиционирует себя как патриот и эти контакты с Медведчуком очень диссонируют", - говорит Каменев.

Возможно, контакты с Медведчуком объясняются решением вопросов обмена заложниками, однако Ирина Геращенко ранее заявляла, что российская сторона полностью заблокировала обмен заложниками.

"Президент Петр Порошенко не имел, не имеет и не собирается иметь никаких общих бизнес-интересов или бизнеса со спецпредставителем СБУ по освобождению заложников в гуманитарной подгруппе ВКГ в Минске Виктором Медведчуком", - отметили в АП в ответ на журналистский запрос относительно контактов с Медведчуком.

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Петр Порошенко Виктор Медведчук
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