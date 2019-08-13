Безсмертный объяснил, почему его уволил Зеленский

Роман Безсмертный утверждает, что лишился должности из-за своей публичной позиции / Скриншот

Дипломат, один из авторов Конституции Украины, кандидат политических наук Роман Безсмертный сообщил, что был уволен президентом Владимиром Зеленским с поста представителя Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) по урегулированию ситуации на Донбассе из-за своей публичной позиции.

Нельзя было отказываться от военного парада на День Независимости Украины и не нужно было звонить российскому президенту Владимиру Путину, рассказал кандидат наук в эфире 24 канала.

По словам собеседника, он говорил, что Украине нужно действовать последовательно и достаточно резко.

"…что послужило причиной увольнения - здесь тайны нет. Есть моя публичная позиция, и эта позиция не только в вопросах,… относительно тактики действий, а и тактики действий на линии разграничения, тактики действий в переговорной группе", - отметил Безсмертный.

Дипломат добавил, что если взять всю историю за последние месяцы, то "он честно, корректно, открыто говорил, что здесь нужно действовать вот так, здесь - так, здесь - так".

"Причина такого моего поведения кроется в том, что это пятый в моей жизни президент, с которым я контактировал. И… я очень глубоко переживал, когда я видел, как предшественники делали некоторые шаги, и я мог их остановить…, но я где-то шел на компромисс с коллегами, с собственной совестью - иногда промолчал, иногда что-то недосказал", - заявил эксперт.

Кандидат наук подчеркнул, что уже много чего в жизни видел. "…просто для себя решение принял, когда я понимаю, что может быть дальше, я корректно… начиная с того, что нельзя не проводить военный парад в условиях войны, его нужно проводить, заканчивая, скажем,… не нужно звонить Путину, а нужно действовать, и нужно действовать последовательно… я корректно говорил, что нужно действовать вот так", - утверждает он.