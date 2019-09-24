Эксперт рассказал о рисках вмешательства Украины в американские выборы

Илья Куса призвал Владимира Зеленского не идти на риск / Главред

Украине стоит избегать ситуаций, когда она может быть втянута в президентские выборы в США. Такое мнение высказал эксперт по международным отношениям Украинского института будущего Илья Куса и назвал три основных риска, с которыми может столкнуться Киев в случае, если примет участие в сомнительных предвыборных "играх" Дональда Трампа.

"Первый риск – если Трамп не победит, а победит, скажем, Байден или кто-либо из кандидатов-демократов. Соответственно, у нас возникнет такая же ситуация, которую мы наблюдали с 2016 года. Тогда мы публично и не очень удачно поддержали Хиллари Клинтон, хотя лучше было бы промолчать", - рассказал эксперт Главреду.

Второй риск, по его словам, состоит в возможных бонусах от США и вероятности их получения, если Украина будет втянута в американские выборы.

"Я не знаю, предлагали ли Штаты какие-либо бонусы, но я не вижу того, что они могут предложить нам настолько равноценного, чтобы мы втянулись в их выборы. И гарантий того, что мы получим от этого выгоду, нет. Потому, если оценивать ситуацию цинично, то нет смысла ее обсуждать", - считает Куса.

Кроме того, по его мнению, если Украина позиционирует себя высокоморальной страной, то в наших же интересах не стоит предпринимать каких-либо действий, которые с точки зрения международного права будут считаться вмешательством во внутренние дела другой страны. В противном случае можно "заслужить" репутацию страны-источника компроматов.

"Третий риск - американский истеблишмент. Мы должны различать Трампа, его администрацию и Конгресс. Нужно понимать, что половина Конгресса находится под контролем демократов. Скорее всего, в ноябре 2021 года в США состоятся промежуточные выборы, после которых демократы смогут контролировать еще и Сенат США. И если мы сегодня поддержим Трампа, и даже если он выиграет выборы, то Конгресс будет по отношению к нам враждебным. И это также не лучший способ поддерживать теплые отношения со страной, которую мы сами зовем своим стратегическим партнером", - отметил эксперт.

"Поэтому лучшее, что может сделать Зеленский – не поддаваться на эти риски, так как они превышают любые возможные выгоды", - резюмировал Куса.

Напомним, Конгресс США начал широкомасштабное расследование в отношение главы Белого дома Дональда Трампа. Речь идет об информации, распространенной СМИ, о том, что для открытия расследования против сына экс-вице-президента США Джо Байдена, который является его главным конкурентом на предстоящих выборах, Дональд Трамп якобы давил на украинского президента Владимира Зеленского. В частности, одним из методов давления на официальный Киев было обращение администрации Трампа к Пентагону о пересмотре военной помощи для Украины.

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский с 23 по 26 сентября будет находиться в США и примет участие в работе сессии Генассамблеи ООН.