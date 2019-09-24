  1. Главная
  3. Политика

Эксперт рассказал о рисках вмешательства Украины в американские выборы

24 сентября 2019, 08:35

Украина рискует "заслужить" репутацию страны-источника компроматов, считает Илья Куса.

Зеленский
Илья Куса призвал Владимира Зеленского не идти на риск / Главред

Украине стоит избегать ситуаций, когда она может быть втянута в президентские выборы в США. Такое мнение высказал эксперт по международным отношениям Украинского института будущего Илья Куса и назвал три основных риска, с которыми может столкнуться Киев в случае, если примет участие в сомнительных предвыборных "играх" Дональда Трампа.

"Первый риск – если Трамп не победит, а победит, скажем, Байден или кто-либо из кандидатов-демократов. Соответственно, у нас возникнет такая же ситуация, которую мы наблюдали с 2016 года. Тогда мы публично и не очень удачно поддержали Хиллари Клинтон, хотя лучше было бы промолчать", - рассказал эксперт Главреду.

Второй риск, по его словам, состоит в возможных бонусах от США и вероятности их получения, если Украина будет втянута в американские выборы.

"Я не знаю, предлагали ли Штаты какие-либо бонусы, но я не вижу того, что они могут предложить нам настолько равноценного, чтобы мы втянулись в их выборы. И гарантий того, что мы получим от этого выгоду, нет. Потому, если оценивать ситуацию цинично, то нет смысла ее обсуждать", - считает Куса.

Кроме того, по его мнению, если Украина позиционирует себя высокоморальной страной, то в наших же интересах не стоит предпринимать каких-либо действий, которые с точки зрения международного права будут считаться вмешательством во внутренние дела другой страны. В противном случае можно "заслужить" репутацию страны-источника компроматов.

"Третий риск - американский истеблишмент. Мы должны различать Трампа, его администрацию и Конгресс. Нужно понимать, что половина Конгресса находится под контролем демократов. Скорее всего, в ноябре 2021 года в США состоятся промежуточные выборы, после которых демократы смогут контролировать еще и Сенат США. И если мы сегодня поддержим Трампа, и даже если он выиграет выборы, то Конгресс будет по отношению к нам враждебным. И это также не лучший способ поддерживать теплые отношения со страной, которую мы сами зовем своим стратегическим партнером", - отметил эксперт.

"Поэтому лучшее, что может сделать Зеленский – не поддаваться на эти риски, так как они превышают любые возможные выгоды", - резюмировал Куса.

Напомним, Конгресс США начал широкомасштабное расследование в отношение главы Белого дома Дональда Трампа. Речь идет об информации, распространенной СМИ, о том, что для открытия расследования против сына экс-вице-президента США Джо Байдена, который является его главным конкурентом на предстоящих выборах, Дональд Трамп якобы давил на украинского президента Владимира Зеленского. В частности, одним из методов давления на официальный Киев было обращение администрации Трампа к Пентагону о пересмотре военной помощи для Украины.

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский с 23 по 26 сентября будет находиться в США и примет участие в работе сессии Генассамблеи ООН.

США выборы Владимир Зеленский Байден компромат Дональд Трамп Илья Куса новости Украины новости США
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

09:46
Новая зрада: почему доллар падает, а цены - нет
09:30
"Вы наши лоббисты": Зеленский провел в США первую встречу Видео
09:04
"Хочется всех посадить": Чумак рассказал о расследовании Иловайской трагедии
08:57
В РФ назвали число жителей "ЛДНР", получивших российские паспорта Видео
08:42
Зеленский пошел по граблям Порошенко мнение
08:35
Эксперт рассказал о рисках вмешательства Украины в американские выборы
08:25
"Принудительная процедура": в Украине предложили установить морскую границу с РФ Видео
08:04
Назначение Богдана главой ОП: Верховный суд поставил точку
07:38
"Вы будете разочарованы": Трамп открестился от прессинга Зеленского
07:18
"Помешаны": астролог назвал самый капризный знак Зодиака
07:13
Остановить Северный поток-2: Трамп и Дуда нашли общее решение
07:03
Чем рискует Зеленский, отправляясь в гости к Трампу мнение
06:49
Макрон назвал возможную дату встречи лидеров "нормандской четверки"
06:45
Цезарь – самая стильная мужская стрижка 2019-2020, которая молодит - фото Фото Видео
06:31
Звезда Вечернего Квартала обнажила грудь и свела с ума поклонников Фото
06:03
Новый план Маршалла: у Зеленского рассказали, как будут восстанавливать Донбасс
05:32
Уличная мода на осень 2019: какие пальто модные этой осенью – тренды и фото Фото Видео
04:56
"Бриллиантовые слезы": в Армении девушка плачет кристаллами Видео
04:25
Модный французский маникюр осень 2019, которому нет равных – 33 фото Фото Видео
04:01
"Курс доллара укрепится": экс-министр назвал возможную причину провала гривны
03:49
Врачи нашли скрытую угрозу от одной из самых любимых привычек
03:16
Лунный календарь лечения зубов на октябрь 2019: благоприятные дни Видео
02:38
Украина руководит: любитель "русского мира" Царев "разоткровенничался" из-за газа
01:54
"Дойди и изгони": в России художник нарисовал "икону" якутского шамана Видео
01:32
"Не идут в бюджет": министр экономики пояснил, кто получит деньги от продажи земли
01:12
Ученые указали на вред колбасного сыра для организма
01:07
Соль или соевый соус: диетолог рассказала, что полезнее
00:25
Гороскоп на сегодня: кого ждет сюрприз, тайный поклонник и любовные авантюристы
00:14
"Абсурдные обвинения": Аваков прокомментировал дело против Парубия
23 сентября, понедельник
23:47
Google запустила платные подписки: названа цена
23:22
Обошел Роналду: в ФИФА назвали имя лучшего футболиста года
22:56
В ПАСЕ отреагировали на отказ Киева участвовать в сессии Видео
22:31
Янукович готовится вернуться в Украину – адвокат Видео
22:16
Гороскоп на неделю: непримиримая вражда и новые возможности
21:58
В Польше жестоко избили студента за гражданство Украины
21:50
Трамп раскрыл, чего США ждут от Зеленского Видео
21:20
В Киеве атаковали спецназовцев, опубликованы фото с места ЧП Фото
21:19
Чехия приглашает украинцев для борьбы с жуком-короедом
21:00
Выбор матери: что было в 1 и 2 сериях сериала Видео
20:46
"Чуть ли не мешки с деньгами": Князев отреагировал на "задержание" экс-жены
20:41
Сенцов готов пожать руку Путину ради освобождения узников Видео
20:15
В ряде областей Украины "ударят" сильные заморозки: тревожный прогноз погоды
20:05
Пройти по меже: Зеленскому предстоит сложная игра с США мнение
20:04
Волкер пояснил Зеленскому, как разговаривать с Путиным
19:37
Виталий Кличко рассказал, как попросил $2 млн за драку в ресторане Видео
19:17
Чашка премьера: Гончарук удивил собственным видеоблогом Видео
18:49
"Позиция сельской невинной девушки": политолог пояснил место Украины в конфликте Трампа и Байдена
18:31
"Задержание экс-жены Князева": Дубинский назвал причину вывоза крупной суммы
18:02
"Вопреки прогнозам": Заворотнюк сегодня провели операцию
18:01
"Сплошь и рядом": доктор Комаровский назвал "мифический" диагноз
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять