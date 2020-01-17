  1. Главная
  3. Политика

Отставка Гончарука: эксперт поймала премьера на хитрости

17 января 2020, 12:20

Заявление Алексея Гончарука является ответом на публичное обвинение с пленками, считает Юлия Кириченко.

Гончарук
Алексей Гончарук / УНИАН

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, который 17 января подал заявление об отставке, не мог не знать, что президент Владимир Зеленский не имеет права рассматривать этот документ, так как глава государства не имеет никакого отношения к отставке правительства. Об этом  заявила эксперт Центра политико-правовых реформ и реанимационного пакета реформ Юлия Кириченко.

Она высказала предположение, что заявление Гончарука является ответом на публичное обвинение с пленками

"И этот шаг больше рассчитан на то, чтобы услышать реакцию президента, доверяет он премьеру, или не доверяет", – сказала Кириченко в интервью Обозревателю.

По словам эксперта, Гончарук должен лично подать заявление об отставке в парламент. Если заявление в Раду передаст Зеленский, народные депутаты также смогут его рассмотреть - для этого у них будет не более 10 дней с момента внесения представления в период проведения очередной сессии ВРУ.  Если заявление поступило в межсессионный период, то его должны рассмотреть не позднее первой пленарной недели следующей очередной сессии.  

Кириченко добавила, что если парламент проголосует за отставку премьер-министра, это автоматически влечет за собой отставку всего правительства.

"Но в тот же день ничего не изменится в плане управления, они все останутся на своих местах, но у них будет статус "министр в отставке" или "премьер-министр в отставке" (...) они будут выполнять свои обязанности до формирования нового правительства", – пояснила эксперт.

Если Зеленский не передаст заявление в парламент, или же это лично не сделает премьер, процедура рассмотрения отставки запускаться не будет.

Напомним,  17 января премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке и передал его на рассмотрение президента Владимира Зеленского.

ранее народный депутат от Слуги народа Ирина Верещук сообщила, что заявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука об отставке является политическим. 

В Кабмине также прокомментировали отставку Гончарука и подчеркнули, что лишают источников доходов "воров бюджета".

Кабмин отставка Владимир Зеленский новости Украины Алексей Гончарук
Сейчас вы просматриваете новость «Отставка Гончарука: эксперт поймала премьера на хитрости». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

12:41
Героя секс-скандала Яременко сняли с международного комитета: кто вместо него
12:36
Журналист раскрыл, как Зеленский и Слуга народа ответят на отставку Гончарука
12:35
Почему Гончарук останется в кресле премьера мнение
12:34
Пристайко заверил, что Иран готов передать "черные ящики" самолета МАУ и назвал условие
12:20
Отставка Гончарука: эксперт поймала премьера на хитрости
12:18
В Слуге народа определились с голосованием по отставке Гончарука
12:18
Недолгие проблемы: в НБУ отменили ограничение на переводы со счетов ФОПов
12:05
Гуф на грани банкротства: что случилось
12:05
"Информатаки и манипуляции": Гончарук объяснил свою отставку Видео
11:43
"Ты, пи*дюк, бл*дь": в Одессе пьяная торговка обматерила покупателя из-за украинского языка Видео
11:41
"Был у президента": стали известны новые подробности о пленках Гончарука
11:41
"Обидеть шмару": жена Морозюка развратно показала зад и высказалась о мужиках
11:40
Зеленский подцепил старинную президентскую болезнь мнение
11:19
В Слуге народа объяснили, почему Гончарук ошибся адресом с заявлением об отставке
11:10
"Работаем дальше": стало известно, подпишет ли Зеленский отставку Гончарука
10:58
"Прилетает жестко": в Кабмине оценили отставку Гончарука
10:45
Комитет Рады принял решение о судьбе Бабак: что дальше
10:41
"Роковая ошибка": эксперт объяснил, зачем Гончарук подал заявление об отставке
10:33
Капля под монолит власти, или Что вскрыли "пленки" Гончарука мнение
10:29
В Конгресс США внесли важную резолюцию по Украине
10:23
"Слово за президентом": Арахамия оценил отставку Гончарука
10:20
"Голос из унитаза": Ницой разнесла прихвостня Януковича за "булькание из канализации"
10:19
Названы возможная дата отставки Путина и самый вероятный преемник Видео
10:17
Жити по-новому: почему украинские заробитчане массово возвращаются из Польши
09:54
Гороскоп на 17 января всех знаков Зодиака: омут страстей и происки завистников
09:53
В США заявили о "потоке военных машин" из РФ на Донбассе и поставили ультиматум
09:50
Путин закладывает мину под Россию мнение
09:48
Убийство в Харькове: киллер расстрелял бизнесмена Фото Видео
09:40
Гончарук подал заявление об отставке
09:28
Комаровский раскрыл свою слабость
09:22
На месте падения Боинга в Иране мародеры искали вещи и обломки – украинский эксперт
09:15
В Сеть слили дату презентации нового флагмана Xiaomi
08:52
"Интеграция" с боевиками: скандального полковника ВСУ понизили в должности
08:40
Ракетный удар по военным США в Ираке: названо число пострадавших
08:38
Два пути Зеленского: что президент будет делать после "пленочного" скандала мнение
08:34
Можно ли купаться на Крещение: в ПЦУ рассказали, что "смывает грехи"
08:20
Военная помощь США: стало известно, на что пойдут деньги
07:38
"Пытается себя защитить": Пристайко прокомментировал громкие заявления Парнаса
07:15
"Что у нее в трусах, взрослое фото": дочь Поляковой заинтриговала откровенным фото
07:08
Авиакатастрофа в Иране: причину крушения Боинга первыми обнаружили эксперты из Украины
06:55
В чем криминал на "пленках Гончарука" мнение
06:42
Диетолог раскрыла ключевой факт о рыбе Видео
06:12
"Игра с преемником": Пономарев рассказал, как Путин "морочит голову" российской элите
05:45
Яркий триумф: астролог рассказала, кого ждет фурор в январе 2020 года
05:28
Как правильно набирать воду на Крещение 2020 – от тары и до даты Видео
05:20
"Сисюшки, не смотреть нереально, соски стоят": Глюкоза завела откровенным фото без лифчика
04:55
В Латвии пошли на беспрецедентный шаг в борьбе с ложью Путина
04:15
Гадания на Крещение – когда и как правильно гадать на любовь и деньги Видео
04:05
Великий мастурбатор: мужчина пытался онанировать трубой и поплатился
03:27
"Жутчайший смрад": в Херсоне загадочно умерли два человека
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять