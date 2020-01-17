Отставка Гончарука: эксперт поймала премьера на хитрости

Алексей Гончарук / УНИАН

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, который 17 января подал заявление об отставке, не мог не знать, что президент Владимир Зеленский не имеет права рассматривать этот документ, так как глава государства не имеет никакого отношения к отставке правительства. Об этом заявила эксперт Центра политико-правовых реформ и реанимационного пакета реформ Юлия Кириченко.

Она высказала предположение, что заявление Гончарука является ответом на публичное обвинение с пленками.

"И этот шаг больше рассчитан на то, чтобы услышать реакцию президента, доверяет он премьеру, или не доверяет", – сказала Кириченко в интервью Обозревателю.

По словам эксперта, Гончарук должен лично подать заявление об отставке в парламент. Если заявление в Раду передаст Зеленский, народные депутаты также смогут его рассмотреть - для этого у них будет не более 10 дней с момента внесения представления в период проведения очередной сессии ВРУ. Если заявление поступило в межсессионный период, то его должны рассмотреть не позднее первой пленарной недели следующей очередной сессии.

Кириченко добавила, что если парламент проголосует за отставку премьер-министра, это автоматически влечет за собой отставку всего правительства.

"Но в тот же день ничего не изменится в плане управления, они все останутся на своих местах, но у них будет статус "министр в отставке" или "премьер-министр в отставке" (...) они будут выполнять свои обязанности до формирования нового правительства", – пояснила эксперт.

Если Зеленский не передаст заявление в парламент, или же это лично не сделает премьер, процедура рассмотрения отставки запускаться не будет.

Напомним, 17 января премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке и передал его на рассмотрение президента Владимира Зеленского.

ранее народный депутат от Слуги народа Ирина Верещук сообщила, что заявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука об отставке является политическим.

В Кабмине также прокомментировали отставку Гончарука и подчеркнули, что лишают источников доходов "воров бюджета".