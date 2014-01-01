Как украинцы на Майдане Новый год встречали: опубликованы фото и видео

В Украине продолжается 42-й день акции протеста в поддержку евроинтеграции.

Сотни тысяч украинцев пришли на Майдан Независимости встретить Новый 2014 год. Участники акции протеста хором спели гимн Украины.

Майдан был заполнен до отказа. Людей собралось больше, чем на последнем Народном вече.

Со сцены перед митингующими выступала Руслана, лидеры оппозиции и народные депутаты, а также координаторы Евромайдана.



видео: ТСН