На Евромайдане рассказали о новых провокациях: в штабе уже отключили отопление

Организаторы Евромайдана в Киеве заявили, что "власть активизировала провокационные действия" против протестующих.

Об этом сообщили в пресс-службе "Батькивщины". В частности, там отметили, что в зданиях, где находятся участники протестов, отключено отопление.

"По информации Штаба национального сопротивления, по указанию Администрации президента СБУ вместе с Киевской городской государственной администрацией провели специальное совещание, на котором был разработан план технических мероприятий и провокаций против Майдана. Так, уже утром в административных зданиях, в которых находятся майдановцы, отключили отопление. В частности, батареи холодные в Доме профсоюзов", - отметили в партии.

Кроме того, по ее информации, КГГА "поручено заблокировать обеспечение жизнедеятельности Майдана: подвоз еды, дров, топлива, уборку и вывоз мусора, чистку и замену биотуалетов и так далее".



"Штаб национального сопротивления расценивает такие планы власти, как провокации и преступления, которые подпадают под уголовную ответственность и создают опасность для жизни и здоровья граждан, которые мирным путем отстаивают на Майдане свои права. Штаб требует прекратить такие действия", - добавили оппозиционеры.

Напомним, по информации штаба, вечером 1 января неизвестные хотели поджечь техническое помещение в Доме профосюзов, также были опубликованы фото с места происшествия.