У гаишника, "сбитого" на Автомайдане, МВД нашли несколько травм

У 36-летнего сотрудника ГАИ, сбитого во время акции Автомайдан 3 января в Киеве, диагностировали закрытую травму грудной клетки, ушиб коленного сустава и позвоночника.

Об этом сообщает пресс-служба киевского главка МВД. Как уточнили в ведомстве, эти травмы относятся к категории средней тяжести.

Пресс-служба милиции изложила свою версию происшествия. По ее данным, милиционер подошел к автомобилю "Тойота", но водитель сделал резкий маневр, протянул инспектора ГАИ несколько метров по проезжей части и уехал к Золотым Воротам, а там водитель выскочил из машины и скрылся.

Как говорится в сообщении ведомства, установлено, что автомобиль принадлежит обществу с ограниченной ответственностью и сейчас правоохранители выясняют личность человека, находившегося за рулем.

Ранее "Главред" сообщал, что нардеп от ВО "Свобода" Юрий Сиротюк прокомментировал заявление столичной милиции о "сбитом гаишнике": "ГАИ устроила провокацию в отношении участницы Автомайдана. Патрульный сломал зеркало, а теперь говорит, что его хотели сбить. Комедия".

Видео: tsn.ua