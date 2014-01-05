На Майдане собрались десятки тысяч людей, идет митинг

Несмотря на то, что активисты в связи с подготовкой к празднованию Рождества решили 5 января отменить митинг, на Майдан Независимости пришли десятки тысяч людей.

По традиции, митинг традиционно начали с общей молитвы. Ожидается выступление лидеров парламентской оппозиции, сообщает ЛІГАБізнесІнформ.

Лидер партии УДАР Виталий Кличко сегодня объяснил журналистам, что в дальнейшем по воскресеньям на Майдане будет проходить вече, но сегодня его не созывали, поскольку украинцы готовятся к празднованию Рождества. Однако поскольку люди собираются на Майдане, было принято решение просто провести митинг.

Как ранее писал "Главред", люди шли на Майдан с самого утра, и уже к 9 часам их собралось несколько тысяч.

Напомним, накануне было решено не проводить сегодня вече, а готовиться к Рождеству.