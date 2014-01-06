Штаб Майдана останется в Доме Профсоюзов

Руководство Федерации профсоюзов Украины "де-факто" продлило договор аренды Дома профсоюзов.

Об этом на брифинге 6 января заявил народный депутат от Батькивщины Степан Кубив, сообщает УНН.

"Руководство ФПУ так и не передало комендантам оригинал решения для расторжения договора аренды, зато приняло плату за аренду за следующий месяц", – сообщил он.

По словам Кубива, договор был заключен до 25 декабря и должен был быть продлен, если стороны не приняли иного решения.

"Когда фирма принимает обязательство через банковское учреждение по безналу – это признание соглашения", – подчеркнул он.

Оппозиционер также подчеркнул, что 30 декабря были выставлены и оплачены по безналичному расчету все счета за коммунальные услуги.

Как ранее писал "Главред", президиум Федерации профсоюзов Украины (ФПУ) на заседании 25 декабря отказал митингующим на Евромайдане в продлении аренды помещений в здании Дома профсоюзов. Митингующих обязали освободить Дом профсоюзов до 30 декабря 2013 года. В случае отказа освободить здание профсоюзные лидеры грозили обратиться в правоохранительные органы.