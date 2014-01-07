Оппозиция на Рождество обратилась к Майдану: впереди много испытаний

Лидеры оппозиции во вторник, 7 января, со сцены обратились к участникам протестов на Майдане в Киеве. Они поздравили их с Рождеством и пообещали в ближайшее время обнародовать программу действий.

В частности, глава фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк призвал митингующих "набраться немного терпения и мудрости", пишет УНИАН.

"Нам нужно немного времени, и эта команда, которая будет представлена, она будет отвечать вашим интересам... Не то, кто будет сидеть в каком кресле, а что будет дальше, когда мы выиграем президентские выборы, а мы их выиграем", - сказал политик.

Поздравляя собравшихся на Майдане людей с Рождеством Христовым, он отметил, что, "наверное, это самое определяющее и яркое Рождество, которое мы с вами празднуем".

По словам Яценюка, "пройдены тяжелые испытания, в которых люди, которые восстали против режима власти, сплотились, показали единство и силу единства". "Но впереди еще тяжелый путь к победе, поэтому на следующий год нам нужны храбрость и терпение, чтобы иметь силы пройти те испытания, которые будут, а их будет много", - сказал оппозиционер.

В свою очередь, лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок отметил, что сегодняшнее Рождество является для украинцев символом обновления. По его словам, борьба, стойкость, вера и мужество нужны для победы за идеалы.

На Майдане сейчас находятся более 10 тысяч человек. Прямую онлайн-трансляцию с места событий смотрите здесь.