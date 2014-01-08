В Раду внесен законопроект о досрочных выборах президента

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о назначении очередных выборов Президента Украины на 30 марта 2014 года.

Автором соответствующего проекта постановления является народный депутат от Батькивщины Александр Бригинец, сообщается на сайте парламента.

В то же время полного текста документа на сайте Верховной Рады пока нет.

Между тем, на сайте Бригинца сообщается, что автор проекта постановления настаивает, что очередные выборы Президента, "как и предусматривают нормы основного тела Конституции Украины", должны пройти 30 марта 2014 года.

"Конституция Украины в пункте 4 статьи 103 прямо указывает, что очередные выборы Президента Украины проводятся в последнее воскресенье марта пятого года полномочий Президента Украины. Инаугурация действующего Президента Украины, В.Ф. Януковича, состоялась 25 февраля 2010 года, соответственно пятый год полномочий Президента Украины В.Ф. Януковича начинается с 26 февраля 2014 года", - подчеркнул Бригинец.

Последнее воскресенье марта в 2014 году, который, соответственно, является пятым годом полномочий Президента Украины Януковича, приходится на 30 марта 2014 года.

"Придерживаясь норм основного тела Конституции Украины, Верховная Рада Украины обязана назначить очередные выборы Президента Украины на 30 марта 2014 года", - пояснил Бригинец.

"Все попытки Януковича не только приписать себе полномочия, изменив Конституцию (на вариант принятый в 1996 году), но и попытка прибавить год полномочий (проведя выборы на шестом году полномочий, а не на пятом, как предусматривает Конституция), я считаю узурпацией власти, за которую все причастные к этому должны быть наказаны", - подытожил Бригинец.

Как сообщалось, предусматривается, что следующие выборы Президента Украины состоятся в конце марта 2015 года.

Напомним, ранее председатель парламентской фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк заявил, что для проведения президентских выборов в 2014 году есть все юридические основания и возможности.