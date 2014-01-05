Оппозиция считает, что выборы Президента можно провести в этом году

По мнению председателя парламентской фракции "Батькивщина" Арсения Яценюка, для проведения президентских выборов в 2014 году есть все юридические основания и возможности.

Об этом он заявил в эфире 5 канала, сообщает ЛІГАБізнесІнформ.

"Есть юридическая возможность проведения досрочных президентских выборов", – отметил политик.

По его словам, президент Виктор Янукович "избирался по одной Конституции", а полномочия получил уже по редакции Конституции времен Леонида Кучмы через Конституционный суд.

"Конечно, единственно правильный юридический механизм – это голосование в украинском парламенте, которое требует 300 голосов. Сейчас есть еще одна формула, которая делает первый шаг к возврату к старой Конституции, которая является единственной легитимной - это принятие постановления Верховной Рады Украины 226-ю голосами о восстановлении конституционного строя в Украине", – заявил Яценюк.

Политик отметил, что оппозиция сейчас работает над тем, чтобы собрать необходимый минимум голосов для принятия этого постановления.

"Если Конституция будет восстановлена, если в Украине будет восстановлен конституционный строй, то это означает, что выборы президента Украины должны состояться на пять месяцев раньше. Напомню, что по старой Конституции выборы должны происходить в последнее воскресенье октября", – добавил Яценюк.

Как ранее писал "Главред", Арсений Яценюк опроверг возможность выдвижения единого кандидата от оппозиции перед началом президентской кампании.

По его словам, единый кандидат от оппозиции появится только во втором туре.