Как Автомайдан заблокировал автобусы с "Беркутом": опубликовано видео

Активисты Автомайдана продолжают блокировать машинами автобусы с "Беркутом" в районе Святошинского участка МВД на проспекте Победы в Киеве. В Сети появилось видео с места события.

В частности, участники протеста требовали от спецназовцев снять черные маски, сообщает "Украинская правда".

По сообщениям активистов, один из бойцов "Беркута" маску снял, другие не стали этого делать.

Также участники акции, чтобы представители МВД говорили по-украински. Автомайдановцы, кроме того, зафиксировали номера автобусов.

В одном из заблокированных милицейских автобусов было спущено колесо.



"Одна полоса осталась, люди подходите, перекроем движение. Они до сих пор не понимают, что здесь происходит, что люди не позволят больше так с нами вести себя… Майдан должен распространиться на всю Украину", - призвал один из активистов.

Видео с места блокирования





"Автобус включил двигатель. Люди скандируют "удостоверение", - сообщила в "Твиттере" Oksana Kovalenko около 22:55.

Напомним, активисты Автомайдана заблокировали автобусы с "Беркутом" после событий возле Киево-Святошинского суда. Там после вынесения приговора "васильковским террористам" произошла драка протестующих и силовиков - в результате было госпитализировано пять человек.

Среди прочих, пострадали нардеп Эдуард Леонов и несколько журналистов - один из них получил травмы, другому разбили технику. Протестующие обвинили "Беркут" в избиении. Видео с места события смотрите здесь.

Фото: УНН.