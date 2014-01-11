"Беркут" избил Юрия Луценко: опубликованы фото

"Беркут" избил экс-главу МВД Юрия Луценко - политик получил травмы головы.

Избиение произошло во время акции активистов Автомайдана, которые заблокировали автобусы со спецназом на проспекте Победы в Киеве. Как сообщила пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган, спецназовцы начали бить участников протеста, политик попытался остановить силовиков, и в результате получил удар в голову.

По словам жены оппозиционера, нардепа Ирины Луценко, ее мужа забрала в больницу "скорая".

"Мы час с Юрой пытались добиться от "Беркута" правды насчет их дальнейших действий, требовали показать документы и снять маски. Час они отпирались. После того, как мы вышли из автобуса, люди продолжали требовать от беркутовцев показать удостоверения и снять маски, чтобы видеть их лица и идентифицировать, как они идентифицируют митингующих", - в частности, рассказала Луценко.

По ее словам, вместо выполнения требований, бойцы "Беркута" стали избивать митингующих. "Юра, как министр внутренних дел, стал между людьми и беркутовцами, чтобы прекратить кровопролитие. Беркутовцы начали беспощадно бить его по голове, кровь лилась рекой. Разбили на лице очки. Он упал, потерял сознание, только тогда они перестали его бить!" - также написала Ирина Луценко.

"Люди вызвали "скорую" помощь, сейчас едем в клинику. Юра в сознании, говорит.

Травмы головы серьезные. Мне тоже досталось...", - добавила она.

Также Ирина Луценко сказала, что после избиения ее муж на время потерял сознание.

Кроме того, известно, что во время стычки пострадал, как минимум, еще один активист.

Напомним, активисты Автомайдана заблокировали автобусы с "Беркутом" после драки под Киево-Святошинским райсудом, который в пятницу вынес приговор "васильковским террористам".

В результате стычки пострадали пятеро активистов.