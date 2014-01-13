Греция предложит ЕС облегчить визовый режим для украинцев

Председательствующая в Евросоюзе Греция намерена в середине марта представить в ЕС предложения по облегчению визового режима для граждан третьих стран, в том числе и для украинцев.

Об этом сказала министра туризма Греции Ольга Кефалоянни, сообщает РИА Новости со ссылкой на греческую газету "Неа".

"Приоритетом греческого председательства в ЕС является показать, что туризм должен стать неотъемлемой частью политики развития для Евросоюза. Это касается не только Греции и стран юга, но и всей Европы", - цитирует газета "Неа" слова министра туризма Греции Ольги Кефалоянни.

"Во время председательства Греция предложит пересмотр визового кодекса, что очень важно для Греции, чтобы снять бюрократические барьеры для граждан третьих стран, таких, как украинцы, россияне, турки, китайцы, которым нужна виза для въезда в Европу. Мы должны облегчить им въезд в нашу страну", - пояснила министр.

По ее словам, важное значение для греческой и европейской экономики имеет морской и круизный туризм, и министерство туризма организует конференцию на эту тему 10-11 марта.

"Мы заинтересованы в зимнем туризме, в горнолыжных центрах, в том, чтобы решить инфраструктурные проблемы. Мы будем помогать усилиям на местном уровне по развитию таких форм туризма, как сельский, экологический, паломнический, СПА-туризм", - сказала Кефалоянни.

Напомним, ранее сообщалось, что в случае желания Украины подписать Соглашение об ассоциации с ЕС, Греция, которая с первого полугодия 2014-го будет председательствовать в Евросоюзе, ускорит процесс подписания соглашения.