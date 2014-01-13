В оппозиции заявили, что "бабушки с Антимайдана" пытались разобрать баррикаду под КГГА

В оппозиции заявили, что возле КГГА пытались разобрать баррикаду.

Об этом на своей странице в Facebook написала депутат от "УДАРа" Ирина Геращенко.

Она заявила о провокациях со стороны участников Антимайдана.

"Тревожная информация. Самооборона Майдана информирует, что якобы представители Антимайдана начали штурмовать баррикаду возле КГГА. Информацию получила от коменданта Майдана Аверченко. Сейчас все дежурные народные депутаты, находящиеся на Майдане, направляются туда. Будем держать в курсе. Похоже, власти решили устроить нам "Маланку" в виде титушек-ментушек", - написала Геращенко.

Также нардеп написала, что, как выяснилось, баррикаду хотели разобрать "бабушки-участницы всех антимайданов под руководством некой Шиловой".

"Женщины, увидев камеры и отряды самообороны- прикрылись зонтиками. "Дорогие кияночки", если делаешь хорошее дело, да еще и " не за деньги"- лицо не прячут ", пишет Геращенко.

Ранее "Главред" писал, что в Мариинском парке сотни сторонников "наведения порядка в Киеве" собираются на митинг против событий на Евромайдане.