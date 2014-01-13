"Майдан" хочет создать стратегию развития Украины до 2025 года

Совет ВО "Майдан" начал разрабатывать стратегию развития страны до 2025 года, она станет основой для политиков, которые придут к власти после 2015 года.

Об этом в Штабе национального сопротивления рассказал член совета "Майдана" Игорь Жданов, сообщает УНИАН.

"Мы считаем, что Майдан и совет "Майдана" способны подготовить такой серьезный документ, который определит судьбу страны до 2025 года. Этот документ послужит основой для тех политиков, которые придут к власти после президентских выборов", - сказал Жданов.

Он добавил, что возглавит рабочую группу, которая будет разрабатывать стратегию, Игорь Колиушко.

Кроме того, Жданов сообщил, что на заседании совета ВО "Майдан" обсуждались вопросы блокирования правительственных кортежей.

По словам Жданова, еще нет плана, чей кортеж начнут блокировать первым, однако, по его личному мнению, первым объектом для пикетирования должен стать кортеж Президента.

Ранее "Главред" сообщал, что на Майдане планируют начать всеукраинскую акцию "Украина без кортежей".

Певица Руслана заявила: "Ваши кортежи, господин Янукович и Азаров, достали. Мы будем блокировать кортежи по всей Украине". Акции будут проходить по всей Украине - от столицы до райцентров.

Фото: klichko.org