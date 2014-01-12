На Евромайдане начинают акцию "Украина без кортежей"

Активисты Майдана планируют начать всеукраинскую акцию против правительственных кортежей "Украина без кортежей".

Об этом, выступая со сцены Евромайдана, заявила активистка, украинская певица Руслана.

"Начинается подготовка по всей Украине мирных акций протеста "Украина без кортежей". Ваши кортежи, господин Янукович иАзаров, достали. Мы будем блокировать кортежи по всей Украине", - сказал Руслана, пишет УНИАН.

По ее словам, кортежи членов правительства "уже просто достали". Она пообещала, что акции будут проходить по всей Украине - от столицы до райцентров.

Кроме того, Майдан готовит пеший поход на Межигорье, где расположена резиденция президента Виктора Януковича.

Напомним, сегодня, 12 января, на Майдане Независимости в Киеве началось седьмое Народное Вече – в центре столицы собралось около 50 тысяч человек.

Прямую онлайн-трансляцию с Майдана Независимости смотрите здесь.