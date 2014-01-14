Тягнибок рассказал о возможности гражданской войны в Украине

Лидер фракции "Свобода" Олег Тягнибок заявил об угрозе гражданской войны в Украине.

Об этом сообщает Радио Свобода.

По мнению Тягнибока, единственным мирным выходом из создавшейся ситуации является перезагрузка власти.

"Сегодня есть только один выход: система власти, которая есть в стране, работать не может. Должна произойти полная перезагрузка власти. Это и парламентские, и президентские выборы. Если люди, от которых зависит решение этого вопроса, этого не поймут, то они доведут ситуацию до гражданской войны", - заявил оппозиционер.

Также он заверил, что представители оппозиции не будут голосовать за проект госбюджета на 2014 год и не пойдут на компромисс в этом вопросе.

"Ни при каких обстоятельствах оппозиция голосовать не будет", - подчеркнул Тягнибок.

Напомним, как сообщал "Главред", 14 января оппозиция заблокировала трибуну и президиум Верховной Рады с требованием отставки правительства Николая Азарова и личной ответственности министра внутренних дел Виталия Захарченко.