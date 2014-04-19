Джемилев рассказал, при каких условиях крымские татары проведут свой референдум

Сегодня, 19 апреля, после долгих разбирательств при въезде в Крым в Симферополь вернулся бывший глава Меджлиса и один из лидеров крымскотатарского народа Мустафа Джемилев. Над зданием Меджлиса опять вывесили украинский флаг, который ранее сняли.

Между тем, Джемилев заявил, что крымские татары проведут свой национальный референдум о статусе Крыма, как только возникнут приемлемые для этого условия и появятся гарантии его беспрепятственного проведения, передает Крым.Реалии.

По словам Джемилева, состоявшийся 29 марта Курултай крымскотатарского народа планировалось созвать только по одному вопросу – о проведении референдума среди крымских татар.

"Но, к сожалению, уже после его созыва всплыли и более важные вопросы о гарантиях безопасности для нашего народа", – отметил Джемилев.

По его словам, по вопросу референдума Курултай на тот момент не мог принять еще четкого решения.

"Мы же хотим, чтобы наш референдум был прозрачным, чтобы были международные наблюдатели, а сейчас, когда никого туда не пускают, мы эти требования не сможем выполнить. Поэтому нужно время для того, чтобы были созданы такие условия", – пояснил народный депутат.

Также Джемилев подчеркнул, что референдум о статусе Крыма от 16 марта не может считаться законным.

"Мы располагаем точными сведениями, что он сфальсифицирован. Крымские татары не принимали в нем участие, наш бойкот был полным, и он соблюдался практически всеми нашими соотечественниками", – сказал Джемилев.

Также он заявил: все решения по изменению статуса Крыма приняты без учета мнения коренного народа Крыма, и поэтому, согласно международному праву, не могут считаться законными.

"Свое слово мы еще должны сказать. И самой убедительной формой этого слова будет референдум. Мы проведем его, как только возникнут приемлемые условия, будут гарантии его беспрепятственного проведения", – заключил Джемилев.

Напомним, сегодня Мустафу Джемилева задержали на границе с Крымом. Политика не хотели пропускать, однако через 1,5 часа таки пустили на полуостров.