Сепаратисты пообещали вернуть еще четыре БМД, захваченные в Краматорске

Четыре единицы бронетехники Вооруженных сил Украины (боевые машины десанта), которые были захвачены в Краматорске 16 апреля сепаратистами, будут возвращены ВСУ.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, соответствующее решение было принято в результате переговоров ветеранов воздушно-десантных и аэромобильных войск с активистами так называемой "Донецкой самообороны" при участии руководства общественных организаций.

Ранее в рамках антитеррористической операции военнослужащие десантных войск ВСУ вернули две из шести единиц бронетехники.

Напомним, 16 апреля, в Краматорск вошли 6 единиц бронетехники Вооруженных сил Украины (БМД), которые действовали по плану антитеррористической операции.

В центре города движение колонны заблокировали местные жители, а также неустановленные вооруженные лица. В результате блокирования были захвачены 6 БМД, и колонна направилась в сторону Славянска.