В Харькове митингуют антимайдановцы, закрыты две станции метро

В понедельник, 21 апреля, в центре Харькова проходит пророссийский митинг, участники которого требуют референдума о государственном устройстве Украины. Из-за митинга в городе закрыты две станции метро.

Об этом сообщает Радио Свобода.

По данным издания, в программе митингующих также требование об освобождении задержанных ранее лидеров сепаратистов.

Позже стало известно о количестве антимайдановцев. По данным УНИАН, на митинг вышли более 300 человек.

Сообщается, что в городе усилены меры безопасности - временно закрыты станции метро "Университет" и "Госпром", ограничено движение автомобилей возле площади Свободы, а также вход в парк Шевченко.

На площади Свободы пока немного антимайдановцев. Люди держат российские флаги, флаги общественного движения "Юго-Восток", некоторые стоят с коммунистической символикой, - передает издание Объектив.

К постаменту Ленина прикрепили плакаты с надписями "Юго-Восток", "Долой хунту", "Свободу политзаключенным", "Харьков требует референдума".

Порядок на площади охраняют десятки правоохранителей, они сгруппировались у выхода из станции метро "Университет".

Напомним, сегодня, 21 апреля, в Харькове на площади Свободы был анонсирован большой митинг Антимайдана.

В то же время координационный совет харьковского Евромайдана на Пасхальные праздники отменил митинги, сообщает.

Кроме вышесказанного обратим внимание, что сейчас Харьков, как и ряд других восточных областей Украины, охватили сепаратистские протесты. Украинская власть, в свою очередь, решила бороться с экстремистами, объявив антитеррористическую операцию.