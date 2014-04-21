Пономарев рассказал, где набирал боевиков: в Славянске российских солдат "нет"

Самозваный мэр захваченного боевиками Славянска Донецкой области Вячеслав Пономарев заявил, что в городе нет ни одного российского военнослужащего.

Об этом сообщают РИА Новости.

"Здесь нет ни одного представителя Вооруженных сил России либо ее государственных структур", — заявил он журналистам. По словам Пономарева, в Славянск приехали его бывшие сослуживцы еще по Советской армии.

"Я сам бывший военнослужащий, они мои старые друзья, пришли ко мне на помощь. Не только из России, но и из Молдавии, Казахстана, Украины", — сказал глава боевиков.

По словам Пономарева, он служил в Советской армии, потом в Военно-морском флоте, участвовал в специальных операциях и уволился в 1992 году.

Кроме того, Пономарев не считает нужным выполнять Женевские соглашения Украины, США, Евросоюза и России, "потому что они не имеют к нам отношения".

"То, что решалось в Женеве, решалось без нашего участия", — заявил он. По словам Пономарева, сегодня он обсуждал эту тему с представителями ОБСЕ, приехавшими в Славянск для изучения ситуации.

Кроме того, Пономарев заявил, что его боевики не намерены разоружаться и освобождать админздания города не будут.

"Зачем его освобождать? (здание горсовета Славянска, — Ред.). Мы зашли сюда по праву. Оно принадлежит народу, общине. Не какому-то лидеру. А мы здесь, чтобы защитить права народа", — заявил он.

"Какое вообще отношение наш Славянск имеет к Женеве? Если хотят разоружаться, пусть разоружаются в Женеве или Вашингтоне", — предложил Пономарев.

Ранее "Главред" сообщал, что мэр-самозванец объявил в Славянске введение комендантского часа.

