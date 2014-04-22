Эксперт рассказал, какие регионы Украины может оккупировать Путин

Военная интервенция России в Украину возможна уже в этом году - Владимир Путин, кроме Крыма, может оккупировать практически все юго-восточные регионы нашей страны.

Такое мнение на чате в "Главреде" выразил политтехнолог Тарас Березовец.

"Крым - это прямая геополитическая ловушка для режима Путина. Аннексия полуострова имеет смысл только в том случае, если вместе с ним будут оккупированы юго-восточные территории Украины", - отметил он.

Говоря о возможных планах России, эксперт сказал, что "Путин планирует создать зону оккупации, которая соединит молдавское Приднестровье, Одесскую, Николаевскую, Херсонскую, Донецкую и Луганскую области" Украины.

"Кроме того, Путин будет стремиться оккупировать регионы, производящие военную технику для российской армии. Запорожье (двигатели для вертолетов), Днепропетровск (ракетная отрасль), Харьков (танковая индустрия). Без всего этого российская военная реформа невозможна. Поэтому российская интервенция вполне возможна уже в этом году", - добавил Березовец.

Напомним, некоторые западные СМИ пишут о том, что Россия уже начала поиск основания для военного вторжения в Украину.