"Народного губернатора" Луганщины силовики планируют принудительно доставить в суд

Служба безопасности Луганщины начала уголовное производство по факту провозглашения "Луганской народной республики" и выборов "народного губернатора".

Дело открыли за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, передает ТСН.

Один из фигурантов - это так называемый "народный губернатор", которого позавчера объявили одним из захватчиков СБУ, - Валерий Болотов.

Он постоянно находится в захваченном здании СБУ. Болотов не появился ни на выступление, которое был анонсирован под областной администрацией, ни на пресс-конференцию. Уже есть разрешение на его задержание для принудительной доставки в суд.

Напомним, 21 апреля, в Луганске прошел "народный сход" местных сепаратистов, избравший "народного губернатора" Валерия Болотова, который уже рассказал о планах на ближайшее будущее.

видео: ТСН.