Против Пшонки возбудили несколько дел: особо крупные хищения и незаконные аресты

Главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины открыло несколько уголовных производств против бывшего генпрокурора Виктора Пшонки.

Его, в частности, подозревают в хищении бюджетных средств и злоупотреблениях властью, сообщает УНИАН.

"В Единый реестр досудебных расследований внесены данные о совершении бывшим генпрокурором Пшонкой уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 4 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) и ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в пресс-службе ГПУ.

Так, экс-генпрокурору инкриминируют завладение в течение 2010-2014 годов бюджетными средствами в особо крупных размерах, которые были выделены на строительство нового здания Генеральной прокуратуры Украины.

Кроме того, одно из указанных производств касается получения Пшонкой, который действовал по предварительному сговору со своим сыном - народным депутатом Украины Артемом Пшонкой - неправомерной выгоды для себя и членов своей семьи за непривлечение лиц к установленной законом уголовной ответственности.

Также вышеуказанным лицам инкриминируют получение неправомерной выгоды за возбуждение "заказных" уголовных дел, изменение меры пресечения с содержания под стражей на менее строгую, незаконное наложение ареста на имущество для его дальнейшей отмены за вознаграждение, проведение обысков с целью запугивания, прикрытие незаконного бизнеса, а также содействие "рейдерским" захватам предприятий, связанных со злоупотреблением властью, повлекшее тяжкие последствия.

В указанных уголовных процессах продолжается досудебное расследование. Сейчас Главным следственным управлением Генеральной прокуратуры Украины проводятся первоочередные следственные действия.

Напомним, недавно Пшонка публично появился в России - выступил на совместной пресс-конференции с беглыми экс-президентом Виктором Януковичем и бывшим главой МВД Виталием Захарченко.