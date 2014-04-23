КПУ хочет подписать меморандум о взаимопонимании

Для решения внутриполитических проблем и прекращении насилия в Украине коммунисты настаивают на подписании Меморандума о взаимопонимании.

Соответствующее заявление сделал депутат от Коммунистической партии Украины Спиридон Килинкаров, пишет Голос.Ua.

По его словам, данный документ должен иметь под собой фундамент из четко прописанных гарантий для жителей Юго-Востока. Депутат отметил, что власть, уходя от конкретики, ныне толкает страну к усилению беспорядков и расколу. Поэтому, по его мнению, данный Меморандум не получил поддержки среди парламентариев.

"Сейчас очевидно, что радикальные силы пытаются сорвать подписание Меморандума под различными предлогами. Новоиспеченная власть уходит от конкретики в договоренностях с жителями Юго-Востока, намереваясь, судя по всему, попросту их обмануть. Она, очевидно, не понимает, что своими безответственными действиями толкает Украину к еще более ожесточенным конфликтам и беспорядкам", - считает он.

Парламентарий подчеркнул, что общих фраз власти о децентрализации недостаточно. Люди должны понять, что конкретно они получат и в чем будет выражаться децентрализация власти.

"Люди должны увидеть гарантии того, что их интересы будут соблюдены. А после этого можно будет говорить о подписании Меморандума. Четкого и конкретного, а не очередного "ющенковского универсала", который никто не собирается выполнять", - отметил Килинкаров.

При этом депутат объяснил, что стране для полноценного развития необходимо внедрение пропорциональной избирательной системы и инструментов прямой демократии, среди которых - референдумы, народная и местная инициатива, народный импичмент и отзыв депутатов.

Помимо этого, подчеркнул Килинкаров, в Украине необходимо провести реформу МВД, которая децентрализует правоохранительную вертикаль и подчинит УВД местным советам.

"Кроме того, необходима экономическая децентрализация. Только в условиях, когда основная доля денег заработанных регионом будет идти на решение проблем этого региона, каждая область будет думать о заработке, а не выпрашивать подачки в Киеве. Все просто, чем больше регион зарабатывает, тем больше тратит на транспорт, дороги, коммуналку, выполнение социальных задач и так далее", - резюмировал депутат.