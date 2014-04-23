Спецоперация на востоке Украины должна продолжаться, но силу лучше не применять - ЕС

Пресс-секретарь Верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Кэтрин Эштон, Майкл Манн призвал Украину воздержаться от применения силы в отношении сепаратистов.

Об этом он заявил в Брюсселе, сообщает УНИАН.

Он сказал, что ЕС принял во внимание заявление и.о. президента Александра Турчинова о проведении антитеррористической операции против сепаратистов на востоке Украины.

"Мы приняли во внимание заявление президента... Мы призываем все стороны-подписанты Женевских договоренностей удостовериться, что условия выполняются, и особенно это касается России, чтобы она использовала рычаги влияния, чтобы немедленно остановить то, что делается на востоке Украины, и чтобы было уважение к суверенитету и территориальной целостности Украины", - сказал Манн журналистам.

Отвечая на вопрос, должны ли украинские силы безопасности быть сдержаннее после заявления Турчинова, Манн ответил: "Я только скажу, что силы правопорядка в Украине должны делать свое дело, но должны делать свое дело так, чтобы это было в духе Женевских договоренностей".

"Украина имеет законное право на действия для защиты территориальной целостности и суверенитета. Но мы призываем власть воздержаться от применения силы, чтобы не было ухудшения ситуации на местах", - прибавил пресс-секретарь Эштон.

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