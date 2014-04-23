Ярош решил сформировать спецбатальон: жители Донбасса попросили

Кандидат в президенты, лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош заявил о формировании из представителей Донецкого региона спецбатальона "Донбасс".

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Днепропетровске, сообщает УНИАН.

"Батальон мы сформируем в самый короткий срок – надеемся, за 3 дня. Батальон будет состоять примерно из 800 человек. Многие из жителей Донбасса уже обращаются к нам с просьбой, чтобы "Правый сектор" пришел и навел порядок",- сказал Ярош.

По его словам, все действия по данному вопросу согласовываются с руководителями СНБО, СБУ и МВД.

Ярош сказал, что не опасается, что участие членов "Правого сектора" в спецоперации МВД и СБУ на Донбассе может спровоцировать столкновения с местными жителями.

Ранее "Главред" сообщал, что в Донецке уже создано военное подразделение для защиты региона от "зеленых человечков" и диверсантов.

видео: ТСН