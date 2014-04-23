Крым вернется в состав Украины быстрее, чем мы можем надеяться - эксперт

Захваченный Россией Крым вернется в состав Украины быстрее, чем сейчас можно надеяться. При этом возвращение произойдет мирным путем.

Такое мнение на чате в "Главреде" выразил политтехнолог Тарас Березовец.

"Крым, так или иначе, вернется в состав Украины. Причем произойдет это быстрее, чем мы можем надеяться", - уверен он.

По мнению эксперта, сейчас "на Россию нужно давить исками в международные суды, требуя компенсации за украденную (на полуострове - ред.) государственную и коммерческую собственность. Хорошо, что Яценюк именно так и поступил (Украина уже заявила об исках - ред.)".

Также Березовец заверил, что "Крым мы будем возвращать исключительно мирными методами. Будет римейк операции "Принуждение к миру - 2".

В то ж время, говоря о том, что Киев не оказал военного сопротивления Москве во время захвата АРК, эксперт пояснил: "Если бы Украина начала активные боевые действия в Крыму, Россия немедленно бы воспользовалась этой возможностью для оккупации Украины. Об этом горько говорить, но ценой потери Крыма мы спасли всю Украину".

Напомним, Березовец также выразил мнение о том, что российская агрессия и санкции Западу в итоге приведут к распаду РФ.