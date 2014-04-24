Под Славянском неизвестные обстреляли два боевых вертолета Нацгвардии

Вертолеты, которые 23 апреля,были обстреляны неизвестными у Славянска, относятся к подразделениям Национальной гвардии.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацгвардии, пишет УНИАН.

"23 апреля, в 18-30 два вертолета военной части Национальной гвардии Украины выполняли задачи по патрулированию определенных районов вокруг города Славянска Донецкой области.

В районе населенного пункта Райалександровка они были обстреляны неизвестными лицами.

В результате инцидента боевые машины получили незначительные повреждения, после чего благополучно совершили посадку.

При этом личный состав экипажей не пострадал", - отметили в ведомстве.

Напомним, в Краматорске неизвестные обстреляли вертолет ВСУ. Обстрел велся из автоматического оружия калибра 5,45 мм.

В Министерстве внутренних дел подтвердили, что обстрелянный в Краматорске вертолет Ми-8 принадлежит ведомству.