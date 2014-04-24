В Мариуполе опровергли освобождение от сепаратистов: над горсоветом флаг России

В Мариуполе опровергли информацию об освобождении горсовета - в здании остаются пророссийские сепаратисты, над ним снова подняли флаг РФ.

Об этом сообщил начальник пресс-службы горсовета Мариуполя Олег Калинин, пишет "Главком".

По словам чиновника, ночью произошел военный конфликт между протестующими, в результате которого пострадало пятеро человек. Трое из них получили легкие телесные повреждения и были госпитализированы, угрозы их жизни нет.

"Кто были те, кто нападал ночью, нам неизвестно. По состоянию на 10:00 у нас продолжаются переговоры с теми людьми, которые находятся в здании. Переговоры с этими людьми ведет не мэр, а уполномоченные им люди, но кто именно, я не знаю", - сообщил Калинин.

В то же время, как пишет сайт 0629.com.ua, представители так называемой "Донецкой народной республики" утром в четверг заявили, что отбили атаку на захваченное здание.

В Мариупольском горсовете проходят переговоры между представителями властей, правоохранительных органов и протестующими. Представителям ДНР предлагают два кабинета на втором этаже.

В то же время, по состоянию на 11:00 сепаратисты снова повесили над зданием российский флаг.

Напомним, ранее освобождение горсовета в Мариуполе подтверждал глава МВД Арсен Аваков.