Российский политолог прогнозирует: после Украины Путин займется Нагорным Карабахом и Латвией

После распространения влияния на часть территории Украины президент России Владимир Путин, вероятно, займется Нагорным Карабахом и Латвией.

Такое мнение высказал российский политолог Станислав Белковский в интервью Радио Свобода.

"Я считаю, что после Украины задача для него - это признание Нагорного Карабаха, благодаря чему он получит поддержку армянской диаспоры в США, Канаде и Франции, что с внешнеполитической точки зрения для него важно. И еще - приведение к власти пророссийских сил в Латвии, потому что ему надо поставить ногу на Балтию. В Эстонии и в Литве он этого сделать не может, но в Латвии может", - отметил Белковский.

"Я считаю, что на территории стран НАТО, любых, Путин не будет действовать так, как он действует в Украине", - добавил российский политолог.

В начале 1990-х годов в результате войны, которую провели местные армяне при поддержке Армении, Азербайджан потерял контроль над большей частью Нагорного Карабаха.

В Баку считают, что Армения оккупировала этот регион. Самопровозглашенной "независимости" Нагорного Карабаха формально не признает ни одно государство мира, в частности, и сама Армения, хотя фактически Ереван придает этому сепаратистскому региону Азербайджана всяческую поддержку.

Как сообщал "Главред", Белковский ранее заявлял, что эксперты, которые были на совещании в институте судебной психиатрии им. Сербского, поставили Владимиру Путину диагноз — гипертоксическая шизофрения, известная в психиатрической литературе как кесарево безумие.