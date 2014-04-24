Киев возмущен: Москва готова защищать террористов и намекает на ввод войск в Украину

Украина возмущена тем, что Россия поддерживает террористов, действующих на территории нашей страны, и требует разъяснить цели, место и сроки проведения учений войск РФ, которые, как объявил министр обороны России Сергей Шойгу, начинаются возле наших границ.

Об этом заявили в МИД Украины. "24 апреля 2014 года министр обороны России Шойгу сообщил о начале учений батальонных тактических групп общевойсковых соединений Южного и Западного военных округов ВС РФ в связи с "обострением ситуации на юго-востоке Украины". По словам российского министра, в рамках учений предполагается "отработка задач" боевой авиацией РФ вблизи границ Украины", - в частности, напомнили в министерстве.



"Таким образом, российская сторона фактически подтвердила, что осуществляемая ею в течение последних месяцев военная деятельность вблизи украинской границы носит не плановый характер, а непосредственно связана с развитием событий в Украине. Можем утверждать, что Москва, демонстрируя свою военную мощь на границе с Украиной, пытается повлиять на законные действия украинской власти, направленные на борьбу с вооруженными бандформированиями в восточных областях Украины, которые совершают террористические действия против мирных граждан Украины. Вызывает удивление, что РФ, сама страдая от террористической угрозы, сегодня не только превратилась в экспортера терроризма, но и, очевидно, готова даже собственными Вооруженными силами защищать террористов на территории Украины", - говорится в заявлении.



Дипломаты отметили, что "проведение учений Российской Федерацией вблизи украинской границы не может не вызывать беспокойства, особенно на фоне недавних заявлений министра иностранных дел РФ (Сергея Лаврова - ред.), содержащих недвусмысленный намек на возможность ввода российских войск на территорию Украины".

В связи с этим, Киев потребовал разъяснений насчет учений российских войск.



"Учитывая изложенное, Украина, согласно п. 16 Венского документа о мерах укрепления доверия и безопасности, обратилась по каналам связи ОБСЕ к Российской Федерации с требованием предоставить разъяснения относительно целей и места проведения учений, даты их завершения , а также количества и типов вовлеченных в них воинских подразделений. В соответствии с Венским документом, РФ обязана предоставить по этим учениям четкие разъяснения в течение 48 часов с момента получения запроса, то есть, до 16:00 по московскому времени (15:00 по Киеву - ред.) 26 апреля с.г", - добавили в МИД.

Напомним, об учениях вблизи наших границ российская сторона объявила после проведения украинскими силовиками активных действий против террористов, занявших город Славянск в Донецкой области.