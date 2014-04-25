В США заявили, что могут начать поставлять оружие Украине

США могут в случае необходимости начать поставки стрелкового оружия и боеприпасов Украине.

Такое заявление сделал председатель комитета по вопросам вооруженных сил сената Конгресса США Карл Левин, передает ИТАР-ТАСС.

"Нужно предоставлять снаряжение, горючее, бронежилеты, если нужно - стрелковое оружие, боеприпасы. Такая поддержка возможна", - сказал он.

Кроме того, на встрече с первым вице-премьером Украины Виталием Яремой сенатор заявил, что США ищут "пути влияния на Российскую Федерацию, чтобы избежать военного конфликта на территории Украины".

Белый дом 22 апреля сообщил, что США выделят 8 млн долларов на помощь вооруженным силам и пограничной службе Украины.

Напомним, ранее президент Барак Обама заявил, что США готовы принять новые санкции в отношении России из-за ситуациив в Украине.

Ранее "Главред" сообщал, США предупредили Путина, что он должен сделать выбор и прекратить эскалацию конфликта на востоке Украины, иначе его действия дорого обойдутся России.