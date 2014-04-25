США предупредили: Путин должен сделать выбор, иначе Россия будет наказана

У России остается все меньше времени, чтобы избежать новых санкций Запада. Президент РФ Владимир Путин должен сделать выбор и прекратить эскалацию конфликта на востоке Украины, иначе его действия дорого обойдутся России.

Такое заявление сделал госсекретарь США Джон Керри на специальном заседании Государственного департамента 24 апреля, пишет УНИАН.

"Окно для изменения курса закрывается. Президент Путин и Россия должны сделать выбор. Если Россия выберет путь деэскалации, мы все будем приветствовать это с большим удовольствием. Но если Россия этого не сделает, мир сделает все, чтобы цена таких действий для России увеличивалась", - предупредил Керри.

По его словам, РФ "не предприняла ни одного конкретного шага" для того, чтобы успокоить ситуацию в Украине, согласно достигнутым 17 апреля договоренностями в Женеве.

Как сказал Керри, Украина, в свою очередь "сдержала слово" и пытается разрешить конфликт.

Госссекретарь США обвинил российскую сторону в "активном саботаже" демократического процесса в Украине, а российских чиновников и средства массовой информации - в ведении пропагандистской кампании, направленной на усиление сепаратистских настроений в Украине.

Он также назвал несомненным то, что "Россия играет активную роль в дестабилизации ситуации в Украине", и заметил, что доказательства этого имеет американская разведка.

"Если Россия будет продолжать действия в этом направлении, то не только сделает большую ошибку, но это также будет ошибка, которая очень дорого обойдется", - добавил Керри.

Он заверил, что в таком случае западный мир накажет Россию, и напомнил, что о готовности к действиям накануне заявлял президент США Барак Обама.

Напомним, Россия продолжает дестабилизировать ситуацию в Украине. В ответ на активные действия украинских силовиков против террористов в Славянске армия РФ начала учения возле наших границ, а российские политики говорят о возможном введении в нашу страну войск.