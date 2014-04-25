Обама поговорил с европейскими лидерами о введении новых санкций против России

США готовы принять новые санкции в отношении России из-за ситуациив в Украине.

Об этом заявил президент США Барак Обама в телефонных разговорах с европейскими лидерами, пишет РИА Новости.

Как сообщает Белый дом, Обама в пятницу поговорил с президентом Франции, канцлером Германии и премьерами Италии и Великобритании.

"Президент отметил, что США готовы принять целевые санкции, чтобы ответить на последние действия России. Лидеры договорились тесно взаимодействовать, координировать через G7 и ЕС дополнительные шаги", — говорится в сообщении.

Вместе с тем, Россия все еще может выбрать мирное урегулирование кризиса, в том числе, реализуя женевское соглашение, заявляет Белый дом.

По данным американской администрации, лидеры сошлись во мнении, что Украина предпринимает усилия для урегулирования в рамках этого документа: предлагает амнистию тем, кто покинет захваченные здания, поддерживает работу ОБСЕ, подтверждает намерение работать над конституционной реформой и децентрализацией.

Обама и европейские коллеги считают, что Россия не работает над реализацией Женевского соглашения, обостряет ситуацию резкими выступлениями и военными учениями у границы.

Ранее "Главред" сообщал, США предупредили Путина, что он должен сделать выбор и прекратить эскалацию конфликта на востоке Украины, иначе его действия дорого обойдутся России.

В свою очередь канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Россия не выполнила ни одного пункта Женевских договоренностей и в то же время потребовала от Москвы их исполнения. Она также дала понять, что в случае обострения ситуации на востоке Украины. Германия готова ввести против РФ новые санкции.

Как известно, США и Евросоюз ввели против России санкции в связи с ситуацией вокруг Крыма.

Страны G7 пригрозили России санкциями против ряда секторов экономики в случае эскалации ситуации вокруг Украины.